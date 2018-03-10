Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilerin hapis cezası almasına AB'den tepki /10 Mart 2018 11:58

Gazetecilerin hapis cezası almasına AB'den tepki

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Türkiye'de gazetecilerin hapis cezası alması tepki gösterdi...

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Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 20’yi aşkın kişiye hapis cezası verilmesine ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, “Türkiye’nin aday ülke olarak en yüksek demokratik standartlara ve uygulamalara saygı duyması gerektiğini tekrar tekrar vurguladık. Buna elbette özellikle basın alanında ifade özgürlüğü dahildir” dedi.

Önceki gün görülen karar duruşmasında Taş’a  suçundan beş yıl, Aksoy’a ise yine iki yıl bir ay hapis cezası verilmişti.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Hanım Büşra Erdal da aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AB Türkiye Delegasyonu’ndan karara ilişkin bir açıklama geldi.

AB Sözcüsü’nün açıklamasında, “Türkiye’nin aday ülke olarak en yüksek demokratik standartlara ve uygulamalara saygı duyması gerektiğini tekrar tekrar vurguladık. Buna elbette özellikle basın alanında ifade özgürlüğü dahildir” dendi.


AB’nin Türkiye’deki durumu ve gazetecilerin davalarını çok yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın tutuklanması ve terörle mücadele yasasının keyfi uygulanmasının ciddi endişe yarattığı yer aldı. AB, bu nedenle en yüksek kademede konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Merkezi New York’ta bulunan, Gazetecileri Koruma Komitesi’nden de yapılan açıklamadaysa Türkiye hükümetine karşı suç işledikleri gerekçesiyle 20’yi aşkın gazeteci hakkında hapis cezası verilmesi kararı kınandı. Komite gazetecilerin haklarındaki suçlamaların düşürülerek serbest bırakılmalarını talep etti.

Komitenin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yargılanan 22 gazeteci hakkında ‘devlete karşı suç işledikleri’ iddiasıyla verilen cezalar Türkiye hukuk sistemi için bir kara lekedir. Türkiyeli yetkililer gazetecilikle terörizmi eşdeğer görmeye son vermek zorundalar ve sırf mesleklerini yaptıkları için hapise atılan çok sayıdaki gazeteciyi serbest bırakmalılar” dedi.
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