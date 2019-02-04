Samanyolu Haber
Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında
/
04 Şubat 2019 12:00
Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında
Gazetecilerin adliye mesaisi bu hafta da devam ediyor
SHABER3.COM
Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Mehmet Baransu'nun yargılandığı Taraf davasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri) devam ediliyor .
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim...
Sonraki Haber >>
Karları temizlerken çatıdan düştü
Rusya'da bir işçi çatıdaki karları temizlerken çatıdan düştü. Karşı apartmandan bir kişinin...
' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'
Ankaralı bir vatandaşın, “Ben aslında oyumu Mansur Yavaş’a verecektim ama AKP cennetten tapu...
Kenetlenmeliyiz...
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * Mü’minler,...
Sınıfta ırkçılık var
Mülteci çocukların öğretmenleri okuldaki sorunlarla başa çıkamamaktan yakınıyor.
Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında
Gazetecilerin adliye mesaisi bu hafta da devam ediyor
Türk insanı sosyal medyada kaç saat geçiriyor?
Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunurken, bu kişiler günde ortalama 4...
Bir holding patronunun feryadı: Kimse nefes alamıyor
Okan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, “Faizler yüksek, istikrarsızlık var. Kimse...
iPhone sahipleri dikkat: Apple desteğini çekiyor
Eğer elinizde bu iPhone modelleri varsa dikkat! iOS 13 yayınlandığında artık Apple sizin arkanızda...
Kriz lokantaları da vurdu.. Patlıcan menülerden çıktı
Ülkenin sebze ve meyve üretim merkezi sayılan Antalya’daki olumsuz hava şartları ve artan fiyatlar...
Karamaollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Yazıklar olsun
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Saadet Partisi'nin HDP ile...
Mağdur Emekçiler Platformu kuruldu ve You Tube kanalı açıldı
İngilizce adıyla Victim Laborers Platform olan Mağdur Emekçiler Platformu kuruldu ve You Tube kanalıyla...
‘Kaşıkla verip, kepçeyle aldılar’
AsgarÎ ücretteki yüzde 26’lık artış vatandaşa olumlu yansımadı. Vatandaşlar, “Bir yerden...
Tweet
Kenetlenmeliyiz...
Karları temizlerken çatıdan düştü
' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'
110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı
Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi
'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'
Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!
Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti
Rögar kapağını bomba gibi patlattı
Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Maduro'dan Venezüella'da iç savaş uyarısı: Ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz
Sınıfta ırkçılık var
Alparslan Kuytul için çorba dağıtanlara gözaltı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
12:55:27