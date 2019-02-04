Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında /04 Şubat 2019 12:00

Gazetecilerin adliye mesaisi sürüyor... Baransu Hakim karşısında

Gazetecilerin adliye mesaisi bu hafta da devam ediyor

SHABER3.COM

Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Mehmet Baransu'nun  yargılandığı Taraf davasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri) devam ediliyor . 
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