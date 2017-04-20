Gazetecilere tehditte Türkiye ilk sırada

Avrupa Konseyi, gazetecilerin maruz kaldığı baskı ve şiddeti incelediği raporunu yayınladı. "Gazeteciler Baskı Altında” başlıklı raporda, Avrupa'da çok sayıda gazetecinin baskı, korkutma ve takibata maruz kaldığı bildirildi. Avrupa Konseyi araştırma kapsamında AB ve AB üyesi olmayan ülkelerin oluşturduğu Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'den veriler incelendi.

Araştırma kapsamında geçen üç yıl içerisinde konuşulan gazetecilerin yüzde 40'ı haksız etkilere maruz kalmaktan şikayetçi oldu. Gazeteciler bu durumun özel yaşamları üzerinde de etki yarattığını söyledi.

Fiziksel şiddet ise en çok şikayet edilen konuların başında geldi. Gazetecilerin yüzde 69'u bu tarz şiddete maruz kaldıklarını bildirdi. Yüzde 53'ü online taciz, yüzde 35'i polisin korkutması ve yüzde 13'lük bir kesim de cinsel tacize maruz kaldığını ifade etti. Toplamda gazetecilerin yüzde 23'ü gözaltına alındığını, soruşturma sürecine maruz kaldığını, soruşturma tehdidi aldığını ya da cezai yaptırımlara maruz kaldığını bildirdi.





En fazla şikayet eden gazeteciler Türkiye'de





Bölgesel farklılıklar baz alındığında en fazla fiziksel şiddet deneyiminin yaşandığı yer Güney Kafkaslar oldu. Bunu az farkla Türkiye izledi. En fazla şiddet tehdidi yüzde 69.2 ile Türkiye'de yaşandı. Bunu yüzde 66 ile Güney Kafkaslar ve yüzde 60 ile Doğu Avrupa izledi. Gazetecilere yönelik en fazla cinsel taciz vakası da yüzde 18.3 ile Türkiye'de yaşandı. Hırsızlık ya da ekipmanlara zarar verilmesi ve el konması vakalarında ilk sırada Doğu Avrupa ve Güneydoğu Avrupa başı çekti.



