Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilere hapis cezası çıktı /08 Mart 2018 18:27

Gazetecilere hapis cezası çıktı

Hizmet Hareketi’ne yakın medya kuruluşlarında çalıştıkları ya da muhalif basında yer aldıkları için haklarında dava açılan gazetecilerle ilgili bugün karar duruşması yapıldı

SHABER3.COM

Büyük çoğunluğu gazeteci 26 kişinin yargılandığı davada  Atilla Taş için önce  5 yıl ceza verildi. Sonra indirime gidilerek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Atilla Taş için tutuklanma talebi reddedildi. Taş’a suçlama ise ‘bilerek ve isteyerek yardım’ olarak gösterildi.  Murat Aksoy “üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksoy da tutuklanmadı.
 
Gazetecilere örgüt üyeliğinden hapis cezaları 

Gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın hakkında “örgüt üyeliğinden” 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme 14 gazeteciye yine “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İsimler şöyle:

Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Halil İbrahim Balta, Bayram Kaya, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Hüseyin Aydın, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Seyid Kılıç.

Mahkeme daha önce tahliye edilen Ali Akkuş’un tutuklanmasına karar verdi. Ünal Tanık'ın eşi Muhterem Tanık'ın beraatine karar verildi

Tutuklu gazetecilerden tahliyesine karar verilen olmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazetecilere hapis cezası çıktı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:00