Gazetecilere hapis cezası çıktı

Büyük çoğunluğu gazeteci 26 kişinin yargılandığı davada Atilla Taş için önce 5 yıl ceza verildi. Sonra indirime gidilerek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Atilla Taş için tutuklanma talebi reddedildi. Taş’a suçlama ise ‘bilerek ve isteyerek yardım’ olarak gösterildi. Murat Aksoy “üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksoy da tutuklanmadı.





Gazetecilere örgüt üyeliğinden hapis cezaları





Gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın hakkında “örgüt üyeliğinden” 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.





Mahkeme 14 gazeteciye yine “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İsimler şöyle:





Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Halil İbrahim Balta, Bayram Kaya, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Hüseyin Aydın, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Seyid Kılıç.







Mahkeme daha önce tahliye edilen Ali Akkuş’un tutuklanmasına karar verdi. Ünal Tanık'ın eşi Muhterem Tanık'ın beraatine karar verildi





Tutuklu gazetecilerden tahliyesine karar verilen olmadı.

