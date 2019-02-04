Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilere baskı sistematik hale geldi /04 Şubat 2019 08:50

Gazetecilere baskı sistematik hale geldi

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) periyodik bir şekilde hazırladığı Gazetecilere Yönelik Hak İhlâl Raporu’nun Ocak ayı sonuçlarını yayınladı.

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AKP iktidarının basın çalışanlarına yönelik baskı politikasının daha sistematik bir hal aldığı belirtilen raporda, “Muhalif basın-yayın kuruluşlarının kapatılması üzerine işsiz kalan ancak kendi çabalarıyla mesleği sürdürmek isteyen gazeteciler, çalışamaz hale getiriliyor” ifadeleri kullanıldı. Raporda, “Kapatmalar sonucu işsiz kalan ve zor koşullarda serbest (Freelance) çalışan, haber takibi yapan gazetecilerin hedef alındığı, haber peşinde koşan serbest gazeteciler gözaltına alınıyor, haklarında açılan dâvâlarla mahkeme kapılarında bekletiliyor, ‘adlî kontrol’ şartıyla gözdağı veriliyor, sahada ağır psikolojik baskı altına alınıyor veya tutuklanarak çalışma hakları ortadan kaldırılıyor” denildi. Duvar’da yer alan habere göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Toplumsal barışı bozan, özgür ve bağımsız gazeteciliği çıkmaza sokan bu siyaset tarzı terk edilmelidir. Gazeteciler İnisiyatifi olarak, demokratik işleyişin sürdürülmesi için özgür basının şart olduğunu hatırlatıyor, tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.”
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