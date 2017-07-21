Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler, emniyet mensupları, memurlar... /21 Temmuz 2017 10:45

Gazeteciler, emniyet mensupları, memurlar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in sözde ByLock listeleri ile 13 ildeki 105’i emniyet mensubu 34'ü gazeteci 189 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen cadı avı kapsamında 13 ilde 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilen emniyet mensuplarının tamamının ihraç edilen personel olduğu bidirildi. Şüphelilerin 67’si polis, 4’ü başpolis, 21’i komiser yardımcısı, 3’ü başkomiser, 3’ü komiser, 6’sı emniyet Müdürü, 2’si ise emniyet amiri.

6 ‘sı halende görevde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verdi. 

Savcılık, kararnamelerle kapatılan medya kuruluşlarının eski çalışanı 34 gazeteci ve medya mensubu hakkında da gözaltı işlemi yapıyor.
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