Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Yücel'in beraat talebine ret /28 Haziran 2018 14:47

Gazeteci Yücel'in beraat talebine ret

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Yücel'in avukatının beraat talebi mahkeme tarafından reddedilirken, duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

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Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in ilk duruşması bugün görüldü.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Çağlayan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yücel'in avukatı, gazetecinin derhal beraatını talep etti ancak, talep mahkeme tarafından reddedildi. Bir sonraki duruşma 20 Aralık'ta yapılacak.
Die Welt muhabiri Yücel, bir yılı aşkın bir süre cezaevinde tutulmasının ardından 16 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

Tahliye kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yücel hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmasının ardından alınmıştı. İddianamede, Yücel hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Yücel gıyabında yargılanıyor.
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