Gazeteci Yazar Ali Ünal rahatsızlandı, Hakim ve Savcı değişti davasında karar çıkmadı

Ünal hakkında “darbe” ve “terör örgütü yöneticiliği” suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları isteniyor. Duruşma sonunda mahkeme Ali Ünal’ın tutukluğunun devamına karar verildi. Duruşma son savunmanın yapılması ve kararın açıklanması için 14 Kasım’a ertelendi.





Ali Ünal’ın yargılandığı Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme başkanı ve savcının değiştiği görüldü. Yeni savcı, bir önceki duruşmada sunulan esas hakkındaki mütalaayı tekrarlayarak Ünal’ın TCK 309/1 gereği ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.









ALİ ÜNAL SAĞLIK SORUNLARINDAN DOLAYI SAVUNMASINI HAZIRLAYAMADI

Ali Ünal, sağlık sorunları nedeniyle esas hakkında savunmasını hazırlayamadığını söyleyerek ek süre talep etti.





Ünal, “Hastaneye gittim, kan tahlili yapıldı. Kan değerlerim dengesiz çıktı. Doktorlar dinlenmemi söylediği için hücrede yatıp dinlenmeye çalıştım. Tansiyon ve şeker değerlerimde de dengesizlikler var, bir anda düşüyor, bu da beni çok zorluyor.” dedi.





“İDDİANAME 18 AYDA HAZIRLANDI, 1.5 AYDA SAVUNMA HAZIRLAMAMIZ İSTENİYOR”

Ali Ünal’ın avukatı Ayşe Süeda Ünal söz aldı: “Savcılık bu iddianameyi 18 ayda hazırladı. Bizden 1.5 ayda savunma hazırlamamız isteniyor. Bu silahların eşitliği ilkesine aykırıdır. Müvekkilim 26 aydır tutuklu, 2 yılı geçti. Ancak hakkında (tutuklulukta geçecek süreyi düzenleyen) CMK 102. maddesi uyarınca yapılması gereken özel değerlendirme yapılmadı. AliÜnal’ın ciddi sağlık sorunları var. Kendisi kanser şüphesi ile hastaneye sevk edildi ve bugün sabah gelen sonuçlar da değerlerin dengesiz olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak savunma için ek süre verilmesini talep ediyoruz.





Mahkeme başkanı ek süre vereceğini ancak o zamana kadar savunma hazır olmazsa kararın verileceğini söyledi. Duruşma 14 Kasım tarihine ertelendi.