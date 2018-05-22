Gazeteci ve Yazarlar Vakfı, Türkiye ve Dünyadaki cadı avından kaçışı raporlaştırdı





Raporda, "Bu rapor 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Türk vatandaşlarının, çifte vatandaşların ve yabancıların seyahat özgürlüğü ve spesifik olarak Türkiye’den dışarı çıkma özgürlükleri hakkında yazılmıştır. Rapor, Türkiye Devleti’nin yaptığı insan hakları ihlallerinin bir parçası olarak, Türkiye’nin artık birçok insan için açık hava hapishanesi olduğunu, dolayısıyla hapishanede olmasalar bile insanların hürriyetlerinin ellerinden alındığı üzerine vurgu yapıyor." ifadeleri kullanıldı.





İNSANLARIN ELİNDEN GELECEĞİ ALINDIĞI İÇİN ÜLKEDEN ÇIKIYORLAR









Türkiye'de yürütülen cadı avı operasyonlarıyla birçok insanın geleceğinin elinden alındığının dikkat çekildiği raporda, "Keyfi tutuklamalar ve adil olmayan yargılamalara maruz kalan, herhangi bir işte çalışma hakları ellerinden alınmış ve sosyal olarak dışlanmış olan birçok memur, öğretmen, profesör, avukat, gazeteci, hakim, polis, asker ve risk altındaki diğer meslek gruplarından insanlar uluslararası koruma talebinde bulunmak için ülkeden çıkmaya çalışıyorlar." ifadeleri yer aldı.





Ötekileştirilmiş herhangi bir gruba mensup yada mensup olduğu düşünülen bireylerin seyahat özgürlükleri kısıtlandığı zaman son derece kritik durumların ortaya çıktığının ifade edildiği raporda "Türkiye örneğinde olduğu gibi sistematik olarak yapılan ve OHAL’in ilan edilmesiyle kolaylaştırılan bu tarz kısıtlamalar, insanların ülkeyi terk etmelerini zorlaştırdıkları gibi; bazı grup, topluluk ve aileler için yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir." denildi.





DARBEDEN SONRA AB'YE İLTİCA BAŞVURULARI YÜZDE 228'E KADAR ÇIKTI





Raporda, Darbe girişiminden hemen sonra AB üyesi ülkelere 2016 yılının 3. çeyreği ile 2015 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığı zaman Türkiye’den gelen sığınma taleplerinde yaklaşık 3 katlık artışla yüzde 228'e kadar çıktığı kaydedildi.









2016’nın 3. çeyreği ile karşılaştırıldığında, 2017’nin 3. çeyreğinde AB’ye ilk defa sığınma talebinde bulunan başvuruların sayısında yüzde 55 azalma görüldüğünün kaydedildiği raporda, "Fakat aynı dönemde Venezuela (1.500 kişilik artış), Türkiye (1.100 kişilik artış) ve Filistin’den (1.000 kişilik artış) ilk defa sığınma başvurusu yapanların sayısında artış oldu. 2017’nin 3.çereğinde Türkiye’den ilk defa sığınma talebinde bulunanların toplam sayısı 4.240’ü buldu, bu da 2016’nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığı zaman yüzde 35’lik bir artışa tekabül ediyor." denildi.





YUNANİSTAN'DA DA İLTİCA BAŞVURULARI DARBEDEN SONRA ARTTI





2017’nin sonunda Yunanistan Göç Bürosu'nun rakamlarının da paylaşıldığı raporda, 2016 yılında Türkiye’den toplam 186 sığınma talebinde bulunulduğunu, 2017 yılında ise bu sayının önemli ölçüde arttığının açıklandığına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Raporda, "Yunan yetkililerinden alınan ve devlet destekli yayın organları tarafından analiz edilen verilere göre, darbe girişiminden sonra uygulanan baskılar sonucunda 2017 yılında Hizmet Hareketi’nden ya da sempatizanlarından bin 750 kişi Edirne’deki Meriç Nehir’ini geçerek ya da Batıda bulunan adalar yoluyla Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu."





VATANDAŞLIK VE KONSOLOSLUK HİZMETİ PROBLEMLERİ YAŞAYANLAR DA RAPORDA YER ALDI

























ÜLKELERE GÖRE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ'NE İLİŞKİN YAŞANAN PROBLEMLER













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