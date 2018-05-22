Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci ve Yazarlar Vakfı, Türkiye ve Dünyadaki cadı avından kaçışı raporlaştırdı /22 Mayıs 2018 14:24

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı, Türkiye ve Dünyadaki cadı avından kaçışı raporlaştırdı

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı (GYV) 15 Temmuz 2016 şaibeli Darbe Girişimi'nden sonra Türkiye'deki cadı avı operasyonlarından dolayı Türkiye ve Dünya'daki kaçırılmalara ve iltica başvurularına ilişkin bir rapor yayınladı.

SHABER3.COM

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) hazırladığı raporda 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra hangi ülkeden kimlerin kaçırıldığına ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, "Bu rapor 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Türk vatandaşlarının, çifte vatandaşların ve yabancıların seyahat özgürlüğü ve spesifik olarak Türkiye’den dışarı çıkma özgürlükleri hakkında yazılmıştır. Rapor, Türkiye Devleti’nin yaptığı insan hakları ihlallerinin bir parçası olarak, Türkiye’nin artık birçok insan için açık hava hapishanesi olduğunu, dolayısıyla hapishanede olmasalar bile insanların hürriyetlerinin ellerinden alındığı üzerine vurgu yapıyor." ifadeleri kullanıldı. 

İNSANLARIN ELİNDEN GELECEĞİ ALINDIĞI İÇİN ÜLKEDEN ÇIKIYORLAR


 Türkiye'de yürütülen cadı avı operasyonlarıyla birçok insanın geleceğinin elinden alındığının dikkat çekildiği raporda, "Keyfi tutuklamalar ve adil olmayan yargılamalara maruz kalan, herhangi bir işte çalışma hakları ellerinden alınmış ve sosyal olarak dışlanmış olan birçok memur, öğretmen, profesör, avukat, gazeteci, hakim, polis, asker ve risk altındaki diğer meslek gruplarından insanlar uluslararası koruma talebinde bulunmak için ülkeden çıkmaya çalışıyorlar." ifadeleri yer aldı. 

Ötekileştirilmiş herhangi bir gruba mensup yada mensup olduğu düşünülen bireylerin seyahat özgürlükleri kısıtlandığı zaman son derece kritik durumların ortaya çıktığının ifade edildiği raporda "Türkiye örneğinde olduğu gibi sistematik olarak yapılan ve OHAL’in ilan edilmesiyle kolaylaştırılan bu tarz kısıtlamalar, insanların ülkeyi terk etmelerini zorlaştırdıkları gibi; bazı grup, topluluk ve aileler için yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir." denildi. 

DARBEDEN SONRA AB'YE İLTİCA BAŞVURULARI YÜZDE 228'E KADAR ÇIKTI

Raporda, Darbe girişiminden hemen sonra AB üyesi ülkelere 2016 yılının 3. çeyreği ile 2015 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığı zaman Türkiye’den gelen sığınma taleplerinde yaklaşık 3 katlık artışla yüzde 228'e kadar çıktığı kaydedildi.


2016’nın 3. çeyreği ile karşılaştırıldığında, 2017’nin 3. çeyreğinde AB’ye ilk defa sığınma talebinde bulunan başvuruların sayısında yüzde 55 azalma görüldüğünün kaydedildiği raporda, "Fakat aynı dönemde Venezuela (1.500 kişilik artış), Türkiye (1.100 kişilik artış) ve Filistin’den (1.000 kişilik artış) ilk defa sığınma başvurusu yapanların sayısında artış oldu. 2017’nin 3.çereğinde Türkiye’den ilk defa sığınma talebinde bulunanların toplam sayısı 4.240’ü buldu, bu da 2016’nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığı zaman yüzde 35’lik bir artışa tekabül ediyor." denildi. 

YUNANİSTAN'DA DA İLTİCA BAŞVURULARI DARBEDEN SONRA ARTTI

2017’nin sonunda Yunanistan Göç Bürosu'nun rakamlarının da paylaşıldığı raporda, 2016 yılında Türkiye’den toplam 186 sığınma talebinde bulunulduğunu, 2017 yılında ise bu sayının önemli ölçüde arttığının açıklandığına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Raporda, "Yunan yetkililerinden alınan ve devlet destekli yayın organları tarafından analiz edilen verilere göre, darbe girişiminden sonra uygulanan baskılar sonucunda 2017 yılında  Hizmet Hareketi’nden ya da sempatizanlarından bin 750 kişi Edirne’deki Meriç Nehir’ini geçerek ya da Batıda bulunan adalar yoluyla Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu."  

VATANDAŞLIK VE KONSOLOSLUK HİZMETİ PROBLEMLERİ YAŞAYANLAR DA RAPORDA YER ALDI






ÜLKELERE GÖRE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ'NE İLİŞKİN YAŞANAN PROBLEMLER



TÜRKİYE VE YURTDIŞINDA ADAM KAÇIRMA VAKALARI

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci ve Yazarlar Vakfı, Türkiye ve Dünyadaki cadı... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:38