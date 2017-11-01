Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik başlattığı soruşturmada 112 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde operasyon başlatıldı