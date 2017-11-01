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Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon
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Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon
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01 Kasım 2017 09:25
Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon
Hizmet hareketine yönelik kitlesel kıyım hareketi hız kesmiyor Bugün de 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik başlattığı soruşturmada 112 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde operasyon başlatıldı
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