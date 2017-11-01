Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon /01 Kasım 2017 09:25

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon

Hizmet hareketine yönelik kitlesel kıyım hareketi hız kesmiyor Bugün de 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik başlattığı soruşturmada 112 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde operasyon başlatıldı
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