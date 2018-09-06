Gazeteci Uğur Sağındık ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

Paylaştığı tweet’ler yüzünden tutuklanan gazeteci Uğur Sağındık dün görülen duruşmasında ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.





Hakkında hazırlanan iddianamede, suç delili olarak 8 adet tweet mesajına yer verilen KHK ile kapatılan Zaman gazetesi editörlerinden Sağındık’a yöneltilen suçlamalar arasında Cihan Haber Ajansı ve Feza Gazetecilik AŞ kurumlarında çalışması, maaşını Bankasya’dan alması ve gazeteciler sendikası Pak Medya İş’e üye olması da gösterildi.





Sağındık’ın 16 Temmuz 2016 tarihinde bir twitter kullanıcısı tarafından “Bu kare gerçek mi? Askerler linç edilerek öldürüldü¨ mu¨?” mesajına yaptığı yorumda “Allah’ım sen bu millete basiret nasip eyle … İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme …” yazması ve 17 Temmuz 2016 tarihinde, bir başka twitter kullanıcısının mesajına “Cadı avı başladı… ” yorumunu paylaşması da suçlamalar için dayanak oluşturdu.





Gazeteci Uğur Sağındık’ın, 26 Temmuz 2016’da “TV’Iere bakamıyor, gazete okuyamıyorum… zira midem kaldırmıyor artık… Tam bir cinnet hali… İnanılır gibi değil.” sözleri de dahil olmak üzere toplamda yaptığı 8 mesaj ve yorum sebebiyle tutuklu bulunuyordu.





Bir ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Savcısı Ali Güllü tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve 27 Nisan 2018 tarihinde bu yana tutuklu olan gazeteci Uğur Sağındık, dün 2. kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 14 yıllık gazeteci Uğur Sağındık için ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.