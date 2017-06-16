Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Tuncer Çetinkaya derhal tedavi edilmeli... /16 Haziran 2017 17:09

Gazeteci Tuncer Çetinkaya derhal tedavi edilmeli...

Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ortak bir açıklama yaparak gazeteci Tuncer Çetinkaya’nın sağlığından büyük endişe duyduğunu açıkladı.

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Ortak açıklamada Çetinkaya’nın ırsi polikistik böbrek hastası olduğu, düzenli tedavi görmesi gerektiği ancak hastalığının bilinmesine rağmen tutukluluğunun ilk 3 ayında ilaçlarının verilmediği gibi doktor görmesine de müsaade edilmediği vurgulandı. Çetinkaya’nın acilen tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğunu vurgulayan IFJ-EFJ, tutuklu gazetecinin şimdiden böbreklerinin yüzde 54’ünü kaybettiğini, ciddi kilo kaybı yaşadığı ve buna rağmen Ocak ayından bu yana bir kez doktor kontrolüne götürüldüğüne, tecrübeli gazetecinin ciddi böbrek rahatsızlığı sebebiyle heyet tarafından görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çetinkaya’nın sağlığından ‘çok endişe’ duyulduğu belirtilen açıklamada, Anadolu Ajansı ve eski Zaman Gazetesi Antalya Temsilcisi olan tecrübeli gazetecinin avukatının her hafta müracaatına rağmen hala doktorlar heyetine de çıkarılmadığı kaydedildi. IFJ-EFJ, Çetinkaya’nın derhal tedavi edilebilmesi için Türk makamlarına çağrı yaptı.

ÖDÜLLÜ GAZETECİ

22 yıllık gazeteci olan Tuncer Çetinkaya çok sayıda ödüle sahip. Tecrübeli gazeteci, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Temsilcisi olarak görev yaparken başarılarından dolayı Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından Özel Ödüle layık görülmüştü.


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