Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara Angora Evleri önünde, kendi evine 300 metre kala saldırıya uğradı.



Önkibar'ın önünü kesen iki arabadan inen 3 kişi Önkibar'ı yumrukladı.

Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Önkibar'a 10 günlük "iş göremez" raporu verildi.

Gazeteci Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İFTAR ALIŞVERİŞİ İÇİN ÇIKMIŞTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganların kullandığı araçlardan birinin markası Peugeot 301, plakası ise 06 BCF 026.



Güven Hastanesi'ne gitmeden önce Odatv'ye telefonla mülakat veren Önkibar, "Kamera kayıtlarına baktım, üç kişi, iki araba var. Birinci arabanın plakası 06 BCF 026. Ben 18:00’a kadar hiç dışarı çıkmadım, akşam bir iftar alışverişi için dışarı çıkayım dedim. Market ve kuruyemişçi bulunuyor işte, o arada 20 tane esnaf var. Onlar yetişti, onlar kurtardı." dedi.





ÖNKİBAR: ONLAR VURDU, BEN VURDUM





"Bu arada ben hazırlıklıydım zaten. Geldiler, ben gardımı aldım. Onlar vurdu, ben vurdum, ama onlar tabii 3 kişi, ben yere düştüm, tekmeleri salladılar." diyen Önkibar, "Bu esnada esnaf yetişti, benim hayatımı onlar kurtardı." ifadelerini kullandı.





Önkibar; İyi Parti lideri Meral Akşener, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Aydınlık gazetesi yazarı Ufuk Söylemez ve Halk TV programcısı Fatih Ertürk'ün kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de aktardı.