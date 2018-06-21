Gazeteci Öztürk'ü Perinçek ekibi mi tutuklattı?

15 Temmuz Darbesi’ne ilişkin yaptığı belgeselden dolayı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Öztürk'ün avukatı Efkan Bolaç, tutuklama gerekçesi ve yargılama süreciyle ilgili Özgürüz’e konuştu:







“Kanıt şu, mayıs sonunda Ece’nin yaptığı bir belgesel var. Bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’yla ilgili yapılan F... soruşturmalarını bir anlamda tartışmaya açıyor. O tartışmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 15 Temmuz sonrasında yapılan soruşturmalarda bazı sorunların olduğunu düşünüyor. Kendisine ulaşan belgelerden ki bu belgeler açık kaynaklardan elde edilmiş belgeler ve bir kısmını da o davalarda avukatlık yapan kişilerden elde ederek bir haber yapıyor. Bu haberde pek çok ifadeyi yan yana getiriyor. O dönem Dalaman Havaalanı’ndan kalkış yapan AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili verilen ifadeler de var. Kendin çapında edindiği bilgilerle bir soruşturma yapıyor ve bununla ilgili olarak soruşturma kısmında engelleyici olduğunu düşündüğü kişilerin varlığıyla ilgili olarak bir yayın yapıyor. Bu video üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir şikâyette bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın şikayeti sonrasında da kendisi evinden gözaltına alınıyor. Gözaltı süresi 12 gün sürüyor. Dün savcılığa çıkartıldı. Ardından savcılık ifadesi alınmadan emniyet ifadesiyle yetinilerek F... ağzıyla konuşma, F...’den yargılanan bir kısım sanıkları aklamaya çalışma, kahraman generaller ve amirallerimizi aşağılama ve örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçuyla tutuklamaya sevk edildi. Ve dün 1. Sulh Ceza Mahkemesi de kendisini aynı gün içerisinde tutukladı.”





“Aydınlık'ın haberinde yazanları aynen sordular”







Öztürk’ün yaptığı haberin bir benzerinin Sabah Gazetesi’nde manşet olduğuna dikkat çeken Bolaç, “12 gün içerisinde hiçbir soru sorulmadı kendisine. Bu süre içerisinde bir belge ya da bilginin gelmesini bekledik ama öyle bir şey de gelmedi. Sadece Youtube’daki bu videoyla ilgili sorular soruldu. Bu videonun ötesinde, videoya benzer biz 11 Haziran’da Sabah Gazetesi’nde bu videoyla ilgili olarak Sabah Gazetesi manşet atmıştı ve Dalaman’da o gün nelerin yaşandığına dair bir haber paylaşmıştı. Neredeyse Ece’nin yaptığı haberin benzeri bir haberdi bu. Yani onlara bir şey olmadı ama Ece tutuklandı. Dün sabah 06:00 gibi internete Aydınlık Gazetesi’nden (Doğu Perinçek grubuna ait) bir haber düştü ve bu gazetede yazanların tamamı polisle bize aynı şeyleri sordular. Türkiye’de OHAL’in öncesinden gelen bir sorun var; suçsuzluğunu ispat edene kadar sanıksın. Hukuki güvence ülkede kalkmış durumda. Hukuki güvence ortadan kalktığı anda ülkede hiç kimsenin yargı önünde herhangi bir hakkı yoktur. Şu anda Ece’nin yapmış olduğu şey, açık kaynaklardan edinilmiş bilgilerle, mahkeme dosyalarından alınmış evraklarla yapılmış bir haber. Suç olur mu? Normal zamanda olmaz. Ama şu anki yapılanmada engizisyon sistemi uygulanıyor.” dedi.





ozguruz.org / Zübeyde Sarı