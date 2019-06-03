Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Nurcan Baysal gözaltına alınıp bırakıldı /03 Haziran 2019 11:57

Gazeteci Nurcan Baysal gözaltına alınıp bırakıldı

Diyarbakır'da gazeteci Nurcan Baysal, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da gazetecilik yapan Nurcan Baysal, bugün gözaltına alınarak götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Baysal serbest bırakıldığını Twitter hesabından, “Özgürüm, gözaltından şimdi çıktım, arayan soran destek veren herkese teşekkür ederim Evime ulaşınca gözaltı gerekçesinin detaylarını yazacağım Ne diyeyim bilmiyorum, iyi ki varsınız hepiniz” mesajı ile paylaştı.

‘DTK TOPLANTISI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Baysal’ın avukatı Reyhan Yalçındağ, müvekkilinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi, “İnsanları gözaltına almak artık klasik uygulamaya dönüştü. Aslında çok kolay bir şekilde ifadeye çağırabilirler. Ama bunu yapmadan gözaltına almayı tercih ediyorlar. Nurcan Hanım da bu örneklerden biri. Daha önce yazdığı yazılar nedeniyle yine gözaltına alınmıştı. Nurcan Hanım’ın katıldığı bir DTK toplantısı nedeniyle gözaltına alındığını düşünüyoruz.”

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