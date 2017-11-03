Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Nur Ener'e yine tahliye yok /03 Kasım 2017 10:12

Gazeteci Nur Ener'e yine tahliye yok

Yeni Asya muhabiri Nur Ener Kılınç’a hakkında açılan davanın 3. duruşmasında da yine tahliye kararı verilmedi.

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248 gündür tutuklu bulunan gazeteci Nur Ener Kılınç 3. duruşmasında bir kez daha hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen 3. duruşmada savunmasını yapan Nur Ener Kılınç’a yine tahliye verilmeyerek bir sonraki duruşma tarihi yaklaşık 4 ay sonraya 20.02.2018’ye verildi.

Tutukluluğunun 247. gününde, hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasına katılan Nur’un kendi ve avukatının tahliyesi yönündeki talepleri bir kez daha reddedildi. Savcı verilen her kararda tekrarlanan ‘kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanamamasını’ gerekçe göstererek tutukluğa devam kararının verilmesini talep etti.

Davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise tutukluluğun devamına karar verdi. Heyet, Nur Ener Kılınç’ın savunmasında belirttiği sağlık problemlerini, psikolojik durumunu, sabit ikametgâh sahibi olma kriterlerini ve adlî kontrol şartlarını taşıdığını belirtmesine rağmen bu etkenleri göz önünde bulundurmadı.
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