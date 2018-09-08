Gazeteci Mustafa Ünal'dan Silivri'den gecikmiş bayram mektubu









Mustafa Ünal Zaman Gazetesi davasında Mümtazer Türköne ile birlikte 10 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mektubunda twitterda yazdığı Ayetten, Allah’ın kendisine bahşettiği aklı kullanmasında dolayı suçlandığını söyleyen Ünal, “Ben bir suçun mahkumu veya mahpusu değilim. Bir dönemin kurbanıyım. Bana bu muameleyi, hukuksuzlukları reva görenlere kırgınım.” dedi.









“MİNİK AVLUMUZA GÖKTEN ŞEKERLER YAĞDI”

Ailesinin bayramının tebrik eden Ünal, “Silivri zindanında 5. bayram. Hüzünle geldi yine bayram. Üç kişiyle paylaştığımız minik avlumuza gökten şekerler yağdı. Birbirine karışan bayramlaşma çığlıkları arşa ulaştı. Bir avuç gökyüzünde kelebekler uçuştu. Hatırası kaldı, yıllarca anımsanacak.” dedi.





Ünal, okurlarının da bayramlarını tebrik ederek, bunun zindandaki son bayram olmasını istedi.















