Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Mustafa Ünal'dan Silivri'den gecikmiş bayram mektubu /08 Eylül 2018 01:18

Gazeteci Mustafa Ünal'dan Silivri'den gecikmiş bayram mektubu

Cezaevinde olan kapatılan Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’ın ailesine gönderdiği Kurban Bayramı mektubunu Ünal’ın oğlu twitter hesabından paylaştı. Enes Ünal, “772 gün 5 bayram geçti. Babam Mustafa Ünal’ın elime yeni geçen bayram mesajı. Geç de olsa paylaşmak istedim. Hayırlı Cumalar.” dedi.

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Mustafa Ünal Zaman Gazetesi davasında Mümtazer Türköne ile birlikte 10 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mektubunda twitterda yazdığı Ayetten, Allah’ın kendisine bahşettiği aklı kullanmasında dolayı suçlandığını söyleyen Ünal, “Ben bir suçun mahkumu veya mahpusu değilim. Bir dönemin kurbanıyım. Bana bu muameleyi, hukuksuzlukları reva görenlere kırgınım.” dedi.


 
“MİNİK AVLUMUZA GÖKTEN ŞEKERLER YAĞDI”
Ailesinin bayramının tebrik eden Ünal, “Silivri zindanında 5. bayram. Hüzünle geldi yine bayram. Üç kişiyle paylaştığımız minik avlumuza gökten şekerler yağdı. Birbirine karışan bayramlaşma çığlıkları arşa ulaştı. Bir avuç gökyüzünde kelebekler uçuştu. Hatırası kaldı, yıllarca anımsanacak.” dedi.

Ünal, okurlarının da bayramlarını tebrik ederek, bunun zindandaki son bayram olmasını istedi.




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