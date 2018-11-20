Gazeteci Murat Aksoy yeniden tutuklanacak

Gazeteci Murat Aksoy yargılandığı davada aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasının infazı için kendisine tebligat geldiğini duyurdu.





Aksoy Twitter hesabından, “Bugün öğleden sonra kesinleşen ceza için infaz savcılığına gideceğiz. Sonucu merakla bekliyoruz. Kötü bir durumda kısa bir süre ayrı kalacağız demektedir. Her durumda gülümseyin çünkü hayat yine de güzel.” dedi.





Aksoy daha sonraki paylaşımında ise savcılık ile yapılan görüşmenin ardından Perşembe günü tutuklanmak üzere teslim olacağını ancak kalan cezayı denetimli serbestik kapsamında geçirmek için hukuki yolları zorlayacağını yazdı: "Avukatların savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında Perşembe teslim olacağım. Denetimli serbestlik kapsamında olduğumun hukuki tespiti konusundaki bürokratik işlemler için bir süre cezaev/ler/inde kalacağım. Bu sürenin kısa olmasını ümit ediyorum."





