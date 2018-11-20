Gazeteci Murat Aksoy yeniden tutuklanacak

Gazeteci Murat Aksoy yargılandığı davada aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasının infazı için kendisine tebligat geldiğini duyurdu.
Aksoy Twitter hesabından, “Bugün öğleden sonra kesinleşen ceza için infaz savcılığına gideceğiz. Sonucu merakla bekliyoruz. Kötü bir durumda kısa bir süre ayrı kalacağız demektedir. Her durumda gülümseyin çünkü hayat yine de güzel.” dedi.
Aksoy daha sonraki paylaşımında ise savcılık ile yapılan görüşmenin ardından Perşembe günü tutuklanmak üzere teslim olacağını ancak kalan cezayı denetimli serbestik kapsamında geçirmek için hukuki yolları zorlayacağını yazdı: "Avukatların savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında Perşembe teslim olacağım. Denetimli serbestlik kapsamında olduğumun hukuki tespiti konusundaki bürokratik işlemler için bir süre cezaev/ler/inde kalacağım. Bu sürenin kısa olmasını ümit ediyorum."
Artı Gerçek'e konuşan Murat Aksoy denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiğini, denetimli serbestlik kapsamında olduğunun tespiti için savcılığa gideceklerini, savcılığın cezanın denetimli serbestlikle infazı konusunda gerekli yazışmaları yapacağını bu süreci de cezaevinde geçireceğini söyledi.
Murat Aksoy cezevinde kalacağı süre için "Bu 2 gün de sürebilir, 10 gün de sürebilir. Tamamen bürokratik yazışmaların hızına bağlı" dedi.
Denetimli serbestlik kararının yok sayılması durumumda ise Aksoy, 3,5 ay daha cezaevinde kalacak.
2017 yılının Ekim ayında tahliye edilen Murat Aksoy ile şatkıcı Atilla Taş’ın da bulunduğu dava dosyasında 26 kişiye, “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşeşbbüs” iddiasıyla verilen hapis cezası istinaf mahkemesinde onanmıştı. 26 isimden 24'ünün dosyası Yargıtay’a taşınacak.
Cezası 5 yılın altında olan cezalar Yargıtay’a taşınamayacağı için Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın cezası kesinleşmiş oldu. Atilla Taş geçen hafta yeniden cezaevine konulmuştu.