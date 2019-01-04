Gazeteci Murat Aksoy tahliye oldu

Aksoy'un tahliye haberini Hukuk Danışmanı Yaman Akdeniz sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz, Twitter'da "Murat Aksoy sonunda, biraz önce tahliye oldu!" mesajıyla duyurdu.







Ne olmuştu?







Gazeteci Murat Aksoy Atilla Taş, 15 Temmuz sonrası cadı avında tutuklanmış, sonrasında 421 gün cezaevinde kalmış, 25 Ekim 2017'de tahliye edilmişti. 28 medya çalışanının “örgüt üyeliği” ve “darbe teşebbüsü” suçlamasıyla yargılandığı davada Mart ayında karar çıkmış, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, “darbe teşebbüsü” suçlamasından tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.





Gazeteci Murat Aksoy da, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 24 Ekim’de onanmış, Aksoy, 22 Kasım'da yeniden cezaevine girmişti.





Prosedür gereği cezası 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilmesi bekleniyordu.





Geçtiğimiz hafta avukatların denetimli serbestlikten yararlanması için yaptığı başvuru kabul edilmişti.



