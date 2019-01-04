Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Murat Aksoy tahliye oldu /04 Ocak 2019 19:18

Gazeteci Murat Aksoy tahliye oldu

2 yıl 1 aylık hapis cezasının onanmasının ardından 22 Kasım'da cezaevine giren gazeteci Murat Aksoy tahliye oldu.

SHABER3.COM

Aksoy'un tahliye haberini Hukuk Danışmanı Yaman Akdeniz sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz, Twitter'da "Murat Aksoy sonunda, biraz önce tahliye oldu!" mesajıyla duyurdu. 

Ne olmuştu?

Gazeteci  Murat Aksoy Atilla Taş, 15 Temmuz sonrası cadı avında tutuklanmış, sonrasında 421 gün cezaevinde kalmış, 25 Ekim 2017'de tahliye edilmişti. 28 medya çalışanının “örgüt üyeliği” ve “darbe teşebbüsü” suçlamasıyla yargılandığı davada Mart ayında karar çıkmış, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, “darbe teşebbüsü” suçlamasından tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.

Gazeteci Murat Aksoy da, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 24 Ekim’de onanmış,  Aksoy, 22 Kasım'da yeniden cezaevine girmişti.

Prosedür gereği cezası 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilmesi bekleniyordu.

Geçtiğimiz hafta avukatların denetimli serbestlikten yararlanması için  yaptığı başvuru kabul edilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Murat Aksoy tahliye oldu Sonraki Haber >>

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:25:48