Gazeteci Kürşat Bumin hayatını kaybetti





Medya eleştirilerine yer verdiği Medya kritik yazılarıyla tanınan ve son olarak Gazete Duvar'da yazan gazeteci-yazar Kürşat Bumin hayata veda etti.





Ailesi, 71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bumin için perşembe günü İstanbul’da, cuma güne de İzmir’de cenaze töreni düzenlenecek.





1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğan Bumin, 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla yazdı.





Kürşat Bumin, çözüm sürecinde kurulan Akil İnsanlar Heyeti’nin Karadeniz Bölgesi çalışmalarına da katılmıştı.





2013 yılında Yeni Şafak gazetesiyle Gezi Parkı olaylarını destekleyen yazılarından ötürü yollarını ayırmak zorunda kalan Kürşat Bumin, 3 nisan 2013 tarihinde AKP tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik 'Akil İnsanlar' listesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girdi.





Kitapları :





1981 – Sivil Toplum ve Devlet





1983 – Batı’da Devlet ve Çocuk





1986 – Demokrasi Arayışında Kent





1997 – Okulumuz, Resmi İdeolijimiz ve Politikaya Övgü





1998 – MedyaKronik





2002 – Hukuksuzluğun Günlüğü