Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Kürşat Bumin hayatını kaybetti /13 Kasım 2018 16:19

Gazeteci Kürşat Bumin hayatını kaybetti

Kürşat Bumin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Bumin, perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından cuma günü İzmir'de defnedilecek.

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Medya eleştirilerine yer verdiği Medya kritik yazılarıyla tanınan ve son olarak Gazete Duvar'da yazan gazeteci-yazar Kürşat Bumin hayata veda etti.

Ailesi, 71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bumin için perşembe günü İstanbul’da, cuma güne de İzmir’de cenaze töreni düzenlenecek.

1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğan Bumin, 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla yazdı.

Kürşat Bumin, çözüm sürecinde kurulan Akil İnsanlar Heyeti’nin Karadeniz Bölgesi çalışmalarına da katılmıştı.

2013 yılında Yeni Şafak gazetesiyle Gezi Parkı olaylarını destekleyen yazılarından ötürü yollarını ayırmak zorunda kalan Kürşat Bumin, 3 nisan 2013 tarihinde AKP tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik 'Akil İnsanlar' listesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girdi.

Kitapları :

1981 – Sivil Toplum ve Devlet

1983 – Batı’da Devlet ve Çocuk

1986 – Demokrasi Arayışında Kent

1997 – Okulumuz, Resmi İdeolijimiz ve Politikaya Övgü

1998 – MedyaKronik

2002 – Hukuksuzluğun Günlüğü
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