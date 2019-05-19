Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci isim Erdoğan'a hakaretten cezaevine girdi /19 Mayıs 2019 20:46

Gazeteci isim Erdoğan'a hakaretten cezaevine girdi

Aydın ve Kuşadası'nda gazetecilik yapan, yerel medya organlarında çalışan Mustafa Yayla, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın onanması üzerine Yayla dün gece gözaltına alındı, bu sabah cezaevine gönderildi.

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Aydın'da yerel bir gazetede çalışan 47 yaşındaki Mustafa Yayla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması üzerine cezaevine girdi.

Uzun yıllar Aydın ve ilçesi Kuşadası'nda gazetecilik yapan Yayla hakkında üç yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Geçen yıl mahkeme sonuçlandı, Yayla'ya 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesinde itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

20 gün önce evlenip İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen ve karardan haberi olmayan Yayla, dün akşam saatlerinde polisin yaptığı rutin yol kontrolünde gözaltına alındı. 

Geceyi nezarethanede geçiren Yayla, bugün sabah saatlerinde ise Torbalı Cezaevine gönderildi.
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