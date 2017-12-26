Gazeteci Hidayet Karaca hücreye konuldu





Bir dizi senaryosu bahane edilerek hapishaneye konan Karaca'nın geçen süre içinde sağlığı da bozulmuş, maddi-manevi oldukça yıpranmıştı.





Bunlara ek olarak Karaca geçtiğimiz hafta hücre hapsine nakledildi.





Koğuşundan alınarak hücreye konan Karaca'ya 'kanuni bir sebep' gösterilmezken burada tek başına bırakılarak psikolojik baskı yapılmaya çalışıldığı belirtiliyor.





Hücre cezası AKP'nin OHAL ilan ettiği dönemden bu yana düşünceleri sebebiyle hapse attırdığı kişiler için oldukça sık kullanılıyor. Cezaevlerinde özellikle haklarında hiçbir suçlama yapılmaksızın 17 aydır tutulan hakim ve savcıların hücrede tutulduğu biliniyor.





samanyoluhaber.com

Tam 3 yıldır Silivri'de tutulan gazeteci Hidayet Karaca geçtiğimiz aylarda yargılandığı Tahşiye davasında hakkında hiçbir somut delil bulunmadığı halde 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.