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Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı
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Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı
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14 Eylül 2017 10:09
Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı
Gazeteci Gökhan Özbek Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı
SHABER3.COM
Aktivist-gazeteci Gökhan Özbek Twitter adresinden yaptığı açıklamada şöyle yazdı:
''Cumhurbaşkanlığına hakaret iddiası ile İstanbul'da gözaltına alınıyorum...Kalın sağlıcakla...''
Özbek Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek
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