Gazeteci Erdoğdu: Ölüm tehditleri yüzünden evden çıkamıyorum

Polonya’nın ünlü haber ajansı Polska Agencja Prasowa (PAP) muhabiri Jarek Junko, adı Ukrayna’da kaçırılma listesinde olan Türk gazeteci Yunus Erdoğdu ile bir söyleşi yaptı.





Junko’nun, “Bir Türk Gazeteci Ukrayna Makamlarından Kendisini Erdoğan’a İade Etmemelerini İstiyor” başlıklı haberi Polonya kamu televizyonu dahil önemli haber portallarında yayınlandı.





Polonyalı gazeteci Jarek Junko’nun haberi şöyle:









Kiev’de yaşayan Türk gazeteci Yunus Erdoğdu Ukraynalı yetkililerinden kendisini Türkiye’ye teslim etmemelerini istedi. Temmuz ayında iki Erdoğan muhalifi şaibeli şekilde Türkiye’ye gönderilmişti. “Türkiye’ye verilmem durumunda ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalacağımdan endişe ediyorum” diyen Erdoğdu, sürekli ölüm tehditleri aldığını ve bu nedenle evden çıkmaya korktuğunu söyledi.





Erdoğdu 2005 yılında Cihan Haber Ajansı’nın bir çalışanı olarak Ukrayna’da yaşamaya başladı. Çalıştığı kurum 2016 yılında Türk yetkililer tarafından devralındı. Cihan Haber Ajansı, İslami bir vaiz olan Gülen ile bağlantılı bir medya grubuna aitti. Erdoğan, ABD’de yaşayan Gülen’i 2016’daki darbeyi organize etmekle suçluyor.





“Erdoğan muhaliflerine yönelik av dünya genelinde devam ediyor. Son olarak Türk istihbarat servisi Moğolistan’dan bir öğretmeni kaçırmaya teşebbüs etti. İki Türk vatandaşı Ukrayna’dan kaçırıldı. Sahip olduğum bilgiye göre Ankara tarafından arananlar listesinde benim de ismim var.” diyor Erdoğdu.





Eşi ve dört çocuğuyla Ukrayna’da yaşayan Erdoğdu, ukraynahaber.com adlı Türkçe haber portalını yönetiyor ve Erdoğan muhalifi olduğunu gizlemiyor. “Türkiye’de hiçbir suça karışmadım, 17 yaşında eğitim için yurtdışına gittim, Türkiye ile çok bir bağım kalmadı. Yine de Erdoğan muhalifi olarak hareket ediyorum ve bundan ötürü yargılanıyorum.” diyor.





Erdoğdu, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu tarafından da müdafaa edilirken, her iki kurum da Ukraynalı yetkililere gazetecinin korunmasına yönelik taleplerini iletti.





Bu talep sonrası Ukrayna Başsavcılığı Türkiye’den iade noktasında bir talep gelmediği açıklamasını yaptı. Erdoğdu, bu açıklama sonrası biraz rahatladığını ama korkularının devam ettiğini söylüyor.





Ukrayna Başsavcılığı 18 Temmuz tarihinde Türkiye’nin talebi üzerine Yusuf İnan isimli Gülen hareketi gönüllüsünün sınır dışı edilmesi olayını onayladı. Türkiye devletine ait Anadolu Ajansı da Yusuf İnan’ın “terörist bir gruba yönelik operasyon” kapsamında MİT tarafından Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurmuştu. Anadolu Ajansı İnan’ın 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye’den kaçtığını, “bir terörist gruba” veya Gülen hareketine bağlı olmakla ve Türk siyasetçileri ve yetkilileri itibarsızlaştırmak için yurtdışında sosyal medyada faaliyet göstermekle suçlandığını açıklamıştı. Anadolu Ajansı ayrıca Salih Yiğit isimli Gülen hareketi mensubunun da Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Ancak Ukraynalı yetkililer bu konuda açıklama yapmayı kabul etmedi.





Son aylarda Türk İstihbarat Teşkilatı, 2016’daki darbe girişiminde yer aldığını düşündüğü Gülen hareketi mensuplarını Türkiye’ye götürmek için benzer operasyon düzenledi. Nisan ayında Türk makamlarca yapılan açıklamada MİT tarafından 18 ülkeden en az 80 kişinin Türkiye’ye götürüldüğü belirtilmişti.