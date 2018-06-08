Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Öztürk’ün, avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmediği aktarıldı.
Özellikle CHP kulislerinden haberler veren Çağdaş Ses sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Öztürk, son dönemde 15 Temmuz soruşturmalarında yaşanan haksızlıklara ve üstü örtülmeye çalışılan bazı karanlık noktalara ilişkin yazıları ve belgesel çalışmasıyla dikkat çekmişti. Öztürk, operasyon sitesi oda tv tarafından da hedef gösterilmişti.
Ece Sevim Öztürk’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
“Gece 02:30 sularında gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘ne götürülmüştür. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde buradan aktaracağız.”