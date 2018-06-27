Gazeteci Aytekin Gezic'ye cezaevinde işkence.....

Başta kapatılan Zaman gazetesi olmak üzere, 1993 yılından itibaren çeşitli ulusal ve yerel gazeteler ile bazı televizyon programları için muhabirlik yapmış olan gazeteci, yazar ve basın danışmanı Aytekin Gezici, Adana’da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik bir soruşturma kapsamında altı diğer gazeteciyle birlikte 23 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındı. Gezici, iki gün sonra, 25 Temmuz günü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.





Bu soruşturma kapsamında, aralarında yerel gazete ve televizyon sahipleri ile gazetecilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Gezici dahil ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi tutuksuz yargılanmak üzere çeşitli adlî kontrol hükümlerine tabi olarak serbest bırakıldı.





Soruşturma sonucunda aralarında Gezici’nin de bulunduğu, toplam 13 kişi hakkında "örgüte üye olmak” suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis istemiyle Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.









Davanın ilk duruşması 10 Mart 2017 tarihinde görüldü.





7 Nisan 2017 günü görülen ikinci duruşmaya tutuklu bulunduğu Hatay Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle bağlanan Gezici, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.





Davanın 9 Haziran’da görülen üçüncü duruşmasına SEGBİS aracılığıyla bağlanan Gezici, aleyhine tanıklık yapan kişinin iftirasına uğradığını söyledi. Gezici, tahliyesini talep etti.





Mahkeme heyeti, Gezici’nin tutukluluk halinin devamına hükmederken, yurt dışında bulunduğu belirlenen, kapatılan Zaman gazetesinin Adana Temsilcisi Bilal Öğütçü’nün vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.





Davanın 12 Temmuz 2017 tarihinde görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, aralarında Gezici’nin de bulunduğu yedi kişi hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası talep ederken, sanıklardan dördünün beraatini istedi.





Savcı, Aytekin Gezici, Abdullah Özyurt, Yüksel Evsen, Rıfat Söylemez, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel ve Osman Palamut için ceza talep ederken, Hakan Bülent Yardımcı, Taner Talaş, Ali Bekmezci ve Salim Büyükkaya’nın beraatlerini istedi.





Mahkeme heyeti ara kararında Gezici ve Özyurt’un tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı Eylül ayına erteledi.





15 YIL HAPİS TALEBİ





Davanın Eylül ayında görülen beşinci duruşmasına SEGBİS ile bağlanan Gezici, 14 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşma savcısının değişmesi nedeniyle yeni gelen savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre istedi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya sevk ederken, Özyurt’un ev hapsi ile tahliyesine karar verdi.





Aytekin Gezici’nin tutuklu olarak yargılanmaya devam ettiği davanın Ekim 2017’de görülen altıncı duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 9 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.





Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Gezici’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için Şubat ayına erteledi.





Gezici’nin 10 diğer gazeteci ile birlikte “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 16 Şubat 2018 günü Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Gezici dâhil dört kişi, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıl ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edildi.





9 YIL CEZA





Mahkeme heyeti davanın tek tutuklu sanığı olan Gezici ile tutuksuz yargılanan Yüksel Evsen ve Mustafa Naim Yalçınel’i 9’ar yıl hapis cezasına çarptırdı.





Gezici, bu dava kapsamında Şubat ayından bu yana hükümlü olmak üzere, iki yıla yakın süredir Hatay Cezaevi’nde bulunuyor.





TEK KİŞİLİK HÜCREDE





Yakınlarınca sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Gezici, 2018 Şubat ayından beri tek kişilik hücrede tutuluyor.











