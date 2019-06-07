Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Ali Akkuş babasının cenaze namazına yetişemedi /07 Haziran 2019 01:39

Gazeteci Ali Akkuş babasının cenaze namazına yetişemedi

İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Ali Akkuş’un vefat eden babasının cenaze merasimine yetişemediği belirtildi.

Ödülünü tutuklu gazetecilere ithaf etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 20 Temmuz 2016'da ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHA) döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zaman gazetesinin tutuklu genel yayın editörü Ali Akkuş'un babasının cenaze namazına yetişemediği kaydedildi.

ACI HABERİ SİLİVRİ'DE ALDI

Baba Akkuş’un Kadir Gecesi’ne rastlayan 31 Mayıs’ta hayatını kaybettiği belirtilirken, İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ali Akkuş’un cenaze merasimine yetişemediği belirtildi.

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Ali Akkuş, babasının cenaze namazına yetişemedi. 

Ali Akkuş ve arkadaşlarının cezaevindeki koğuşun avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldıkları öğrenildi.
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