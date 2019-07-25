Gazete satışı yüzde 17,6 eridi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin neredeyse tamamını ele geçirdiğ medya kuruluşlarına halkın güveni kalmadı. Güven kaybı gazete tirajlarına da aksetti.





Gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında 2017’ye kıyasla yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58,7’sini dergiler oluşturdu.







Gazete ve dergilerin tirajı 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 17,6 azaldı.





Türkiye’de 2018’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 oldu. Bunun yüzde 94,2’sini gazeteler oluşturdu.



