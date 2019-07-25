Samanyolu Haber /Medya / Gazete satışı yüzde 17,6 eridi /25 Temmuz 2019 11:43

Gazete satışı yüzde 17,6 eridi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin tek sesli medyasına halk itibar etmiyor. Güven kaybı satış rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gazete tirajlarının 2018 yılında yüzde 17,6 azaldığını tescil etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin neredeyse tamamını ele geçirdiğ medya kuruluşlarına halkın güveni kalmadı. Güven kaybı gazete tirajlarına da aksetti. 

Gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında 2017’ye kıyasla yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58,7’sini dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin tirajı 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 17,6 azaldı.

Türkiye’de 2018’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 oldu. Bunun yüzde 94,2’sini gazeteler oluşturdu.

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