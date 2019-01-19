Samanyolu Haber /Dünya / Gates hamburgercide sıra beklerken fotoğraflandı /19 Ocak 2019 13:09

Gates hamburgercide sıra beklerken fotoğraflandı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Pazar günü Seattle’daki bir hamburgercide sıra beklerken görüntülendi.

SHABER3.COM

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin 2. insanı Bill Gates, geçtiğimiz Pazar günü Seattle’da bulunan Dick’s Drive-In adlı bir hamburgecide 7 dolarlık bir menü sipariş etti ve diğer müşteriler gibi sırada bekledi.

Hamburgere olan tutkusuyla bilinen Gates’in bu hareketi eski bir Microsoft çalışanı olan Mike Galos tarafından Salı günü Facebook’ta paylaşıldı.

Galos mesajında, “100,000,000,000 dolar değeriniz olsun, dünyanın en büyük yardım kuruluşunu yönetin ve hamburger, patates kızartması ve kola için geri kalanımız gibi Dick's’te sıra bekleyin” dedi. Galos ABD Başkanı Donald Trump’ı da kastederek, “Bu, gerçek zenginlerin Beyaz Saray’daki altın klozet taklitçilerinin aksine nasıl davrandıklarını gösterir” yorumunu yaptı.

Bill Gates'in 95 milyar dolarlık serveti bulunuyor. 
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