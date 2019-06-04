Samanyolu Haber /Gündem / Gasp edilen 40 şirketin yönetimine girdi... İşte THY'nin 'en doymayan' müdürü /04 Haziran 2019 09:29

Gasp edilen 40 şirketin yönetimine girdi... İşte THY'nin 'en doymayan' müdürü

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün, çoğunluğu Hizmet Hareketi'ne yakın kişilere ait kayyım atanan 40 şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün, kayyım atanan 40 şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edildi.

Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi  İYİ Partili Ali Kıdık, kişisel Twitter hesabından şirketlerin listesini paylaştı.

Kıdık, “THY Basın Müşaviri Yahya Üstün 40 tane kayyum şirketinde yönetim kurulu üyesi. Üstün zekalı dememin sebebi bu. Her babayiğit 40 şirketle ilgilenemez. 10 parmağında on marifeti geçtik tam 40 ayak olur” diye yazdı.


Üstün’ün kayyım olarak yöneticilik yaptığı şirketlerin Hizmet Hareketi'ne yakın kişilere ait şirketler olduğu değerlendiriliyor. 

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