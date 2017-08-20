Samanyolu Haber /Gündem / Gardiyanlar darp etti, mahkumlar boğazlayarak öldürdü /20 Ağustos 2017 12:28

Gardiyanlar darp etti, mahkumlar boğazlayarak öldürdü

CHP PM Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi "Denizli Cezaevinde 'işkence' ve 'Can Güvenliği' iddiaları ile ilgili verdiğim önergeden 4 gün sonra bir mahkum, darp edilip boğularak cinayete kurban gitti" dedi.

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“Cezaevinde işkence” ve “Can Güvenliği Yok” iddialarının Gamze Akkuş İlgezdi tarafından TBMM’ye taşındığı, can güvenliği önergesinden 4 gün sonra Emre İregör cinayete kurban gitti.

İtv Haber‘den Recep Kenan‘ın haberine göre, CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, önergeye konu kardeşler ile ilgili; 10.08.2017 tarihinde Denizli T Tipi Kapalı Cezaevinde adli suçtan hükümlü olarak bulunan iki kardeşe işkence yapıldığına dair iddialar ile ilgili önerge verdiğini hatırlatarak; “Önerge verdiğim tarihten 4 gün sonra aynı cezaevinde hükümlü olan Emre İregör, başka bir mahkûm tarafından darp edildikten sonra boğularak öldürülmüştür. İregör’ün cansız bedeni, diğer mahkûmlar tarafından bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile verdiği önergede şu soruların yanıtını istedi:

Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Emre İregör adlı mahkumun başka bir mahkum tarafından darp edildikten sonra “boğularak” öldürüldüğü iddiaları doğru mudur?

Öldürülen mahkum İregör ile diğer mahkum arasında daha önce sorunlar yaşandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise daha önce iki mahkum arasında yaşanan bir kavga olmuş mudur? Aralarında sorun olan iki mahkum neden aynı koğuşta tutulmaktadır?

Çok yakın zamanda aynı cezaevinde bulunan iki kardeşin onlarca gardiyan tarafından darp edildiği bilinmektedir. En küçük bir olayda mahkumlara müdahale etmek için onlarca gardiyan toplanıyorken, İregör’ün bir mahkum tarafından darp edilip, boğulduğu sırada mahkumlar cezaevinde değiller miydi? Kavgaya neden müdahale edilmemiştir?

Konu ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde daha önce cinayete kurban giden mahkum var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahkumlar arasında çıkan kavgalardan yaralanan olmuş mudur? Olduysa sayısı nedir?

Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hakkında idari ve adli soruşturma açılan gardiyan var mıdır? Varsa sayısı nedir? Gerekçeleri nelerdir?

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