Galerileri kapattı, fiyatı 35 bine indi

Elektronik otomobil şirketi Tesla'dan yapılan açıklamada, 'Tesla Model 3'ün, uygun fiyatıyla elektrikli araba piyasasına bir 'alternatif' sunduğu belirtildi.







Dün ABD'de gerçekleşen lansmanda tanıtılan Tesla Model 3'ün fiyatının ise 35 bin dolar (yaklaşık 190 bin TL) olduğu açıklandı.





?TESLA GALERİLERİ KAPANIYOR: EN AZ 3 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI





Ayrıca, piyasaya sürülen bu yeni model, yalnızca internet üzerinden satın alınabilecek. Musk, daha önce galerileri kapatacağını, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini ve araç fiyatlarında bu sayede indirim yapılabileceğini söylemişti.





Dünya çapında Tesla'nın 378 galerisi olduğu bilinirken, galerilerin kapanmasıyla yaklaşık 3 bin kişinin işten çıkarıldığı tahmin ediliyor.





ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜŞÜ YAPILABİLECEK





Araçların sadece internetten satın alınabiliyor olması akıllara deneme sürüşlerinin nasıl gerçekleşeceği sorusunu getirdi.



Bunun üzerine şirket, yaptığı yazılı açıklamada, satın alınan araçların 7 gün içerisinde veya en fazla 1600 kilometre sürüldükten sonra iade edilebileceği ve geri ödeme alınabileceğini belirtti.





Açıklama göre, müşteriler hafta sonları da 160 kilometrelik deneme sürüşleri gerçekleştirebilecek.



