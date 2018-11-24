Galaxy F, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı telefonu olabilir

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'in eli kulağında. Çok kısa bir süre içerisinde duyurulması beklenen ve açıldığında 7 inçlik bir tablete dönüşecek olan telefonun fiyatı da büyük bir merakla bekleniyor.







Webtekno'nun haberine göre, telefonun fiyatı pek de iç açıcı olmayacak. Samsung'un İngiltere departmanlarının birinde çalışan gizli bir görevliden alınan bilgiye göre, telefonun 1.500 ile 2.000 pound arasında olması bekleniyor. Vergileri işin içine hiç katmadan, günlük kur üzerinden bu tutar 10.000 — 15.000 TL civarı bir fiyata tekabül ediyor.





Samsung'un ilk etapta sadece 1 milyon civarı bir cihaz stoku ile piyasada olacağı bilgisiyle birleşince, bu fiyat bilgisinin doğru olma olasılığı da artıyor. Bu sebeple Galaxy F'in gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefon olma ihtimali yüksek