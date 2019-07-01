Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylı yıldız isim için Avrupa'dan teklif var /01 Temmuz 2019 00:19

Galatasaraylı yıldız isim için Avrupa'dan teklif var

Galatasaray altyapısından yetişen isim, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekiyor...

SHABER3.COM

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarında! Daha önce sarı-kırmızılı kulübe teklif yapan Lazio'nun yetkilileri, İstanbul'a geldi ve teklifini yükseltti.

Serie A ekiplerinden Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geldi! İtalyan basınında çıkan habere göre başkent temsilcisi, Galatasaray ile ikinci kez görüşmek için İstanbul'a geldi.

Daha önce Yunus Akgün için 3 milyon Euro transfer bedeli belirleyen İtalyan ekibi bu fiyatı 4 milyon + 2 milyon Euro bonusluk bir teklifte bulundu.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Galatasaray ile çıktığı 22 maçta 5 gol, 3 asist ile sezonu tamamlamıştı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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