Galatasaraylı eski ismi Fenerbahçe ile anlaştı

TRT Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertli takım Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladı. Al İttizad, 28 yaşındaki futbolcuyu yüksek maaşı ve FİFA ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle gözden çıkarmıştı. Devreye giren Fenerbahçe, önce Rodrogues'le ardından Suudi Arabistan ekibiyle el sıkıştı.

Yıldız futbolcu Galatasaray kariyerinde 78 resmi maça çıkarken 16 gol - 12 asist üretti. Geçen sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrgıues, 9 maç oynadı ve 1 gol kaydetti.