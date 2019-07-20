Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylı Diagne'nin gideceği takım belli oldu /20 Temmuz 2019 22:16

Galatasaraylı Diagne'nin gideceği takım belli oldu

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne'nin yani takımı belli oluyor.

SHABER3.COM

Galatasaray'da, Mbaye Diagne'nin yani takımı belli oluyor. Sarı - kırmızılılar uzun süredir pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Senegalli golcü için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
 
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Diagne için 18 milyon euro isterken, bu transferin 13 milyon euroya bitmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü için 10 milyon euro bonservis, 3 milyon euro da prim vermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim golcü oyuncuyu gönderme kararı aldı.

Al Nassr yöneticilerinin, Senegal ile Cezayir arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finalini tribünde takip ettiği öğrenildi.

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 30 gol atarak, krallık tacını takmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaraylı Diagne'nin gideceği takım belli oldu Sonraki Haber >>

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:40