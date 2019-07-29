Galatasaray'la ilgili yeni Falcao açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.





İtalya'nın ünlü gazetecisi Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Haberde görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Pedulla, geçtiğimiz günlerde Monaco'ya transferi sağlık kontrolünde sorun çıktığı için iptal olan Andre Silva'nın da yeniden Fransız ekibiyle temasa geçeceğini duyurdu. Menajer Jorge Mendes, Falcao'nun yerine Andre Silva'nın Monaco'ya transferini sağladığı an, Falcao transferi açıklanacak.





İtalyan gazeteci Alfredo, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini’nin sarı-kırmızılılar ile anlaştığını duyuran ilk gazeteci olmuştu.







