Galatasaray'ın Başkanı yeniden Mustafa Cengiz oldu

Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi...





Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Metin Aslan seçildi.





Başkan adayları oylarını kullandı

Kongrede adaylardan Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı saldıkta oylarını verdi.





Mustafa Cengiz, oy verme işlemi sırasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray geleneklerine uygun bir seçim yapıyoruz. Kapalı oy, açık sayım. Netice ne olursa olsun saygı duymak lazım. Hem camiamıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.





Dursun Özbek de seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet edecek ekip seçilecektir." diye konuştu.









20 sandıkta oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra oy sayım işlemlerine geçildi...Galatasaray'da beklenen başkanlık seçimi bugün gerçekleşirken, oyların sayımı sona erdi ve mevcut başkan Mustafa Cengiz 2525 oy alarak sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı seçildi.





Cengiz’i 1361 oyla Dursun Özbek takip ederken diğer adaylardan Ozan Korkut 659 ve Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.





Bu sonuçla birlikte Cengiz, Galatasaray'da ocak ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bu seçimden de galibiyetle çıkarak başkanlık görevini sürdürdü.