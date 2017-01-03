Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski'nin transferini duyurdular /03 Ocak 2017 17:37

Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski'nin transferini duyurdular

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin isminin anıldığı Flamengo, tecrübeli oyuncunun Çin'e transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski'nin transferini duyurdular

Flamengo'da Lukas Podolski'nin isminin kendileri ile anılması üzerine açıklamada bulundu ve Alman yıldızın Çin'e transfer olduğunu söyledi. Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Podolski'nin Çin'e transferinin tamamlandığını belirtirken; "Podolski şu anda Çin'e transfer oldu, resmi açıklama bekletiliyor" dedi.

Öte yandan Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı.


PODOLSKİ FLAMENGO TARAFTARI
Podolski'nin Flamengo formalı fotoğraflarını sosyal medyada sıkça paylaştığı hatırlatılan yönetici, "Bir teklif yapmak için önce kim uygun ona bakarız. Birçok oyuncu Flamengıo'ya sempati duyuyor. Bazıları maalesef bizim ulaşabileceğimiz yerin dışında. Zamanlar bu bariyerler aşılacaktır, ancak kadromuz şu anda yeterli" diye konuştu.


PODOLSKİ BEIJING GUOAN İLE GÖRÜŞÜYORDU
Podolski, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda Brezilya'da Flamengo'yu desteklediğini söylerken; "2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandığımızda herkes ülkede kalmamı istemişti. Hala sosyal medyadan mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor."demişti.

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, 32 yaşındaki Podolski için 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş ve olumlu cevap almıştı. Çinliler resmi teklif yaptıkları başarılı futbolcuyla 3 senelik sözleşme üzerinde anlaşmaya varmıştı. 
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