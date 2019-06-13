Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan transfer açıklaması /13 Haziran 2019 19:15

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Spor basınında transfer çalışmalarıyla ilgili çeşitli iddialar yer alırken Galatasaray Kulübü'nden de transfer açıklaması geldi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir. 

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur 

Galatasaray Spor Kulübü"

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