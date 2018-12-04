Galatasaray'dan Kulüpler Birliği kararı

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden Kulüpler Birliği'nin, MHK tarafından Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirileceği yönünde aldığı karara dair bildirisi hakkında, bir açıklama yayımladı.







Galatasaray, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennilerin yürekten paylaştıklarını belirtirken, söz konusu açıklama geri çekilinceye veya tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak bir düzenleme yapılıncaya kadar Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.





?İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:







"Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır.





Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır.





Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz.





Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz.





Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir.





Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.





GALATASARAY SPOR KULÜBÜ"