Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Kulüpler Birliği kararı /04 Aralık 2018 20:07

Galatasaray'dan Kulüpler Birliği kararı

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapmış olduğu açıklamaya yönelik olarak, vakıf toplantılarına katılmama kararı aldı.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden Kulüpler Birliği'nin, MHK tarafından Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirileceği yönünde aldığı karara dair bildirisi hakkında,  bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennilerin yürekten paylaştıklarını belirtirken, söz konusu açıklama geri çekilinceye veya tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak bir düzenleme yapılıncaya kadar Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.

?İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır.

Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır.

Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz.

Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz.

Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir.

Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan Kulüpler Birliği kararı Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:36:04