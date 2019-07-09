Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Emre Mor bombası... /09 Temmuz 2019 22:09

Galatasaray'dan Emre Mor bombası...

Galatasaray, milli yıldız Emre Mor transferini bitirdi. Başkan Mustafa Cengiz'in de açıkladığı transfer yarın resmiyete dökülecek.

SHABER3.COM

Sarı-Kırımızılı ekip milli genç yıldız Emre Mor'u İstanbul'a getirdi. Bulunduğu oteldede formayı giyen Mor, yarın Galatasaray'la sözleşme imzalanacak.

Türk futbolunda bir dönem geleceğin en büyük yıldızlarından gösterilen Emre Mor, İspanya ekibi Celta Vigo'da 4 kez kadro dışı bırakılmıştı.
 
1997 doğumlu genç oyuncu, Danimarka ekibi Nordsjælland takımında sergilediği futbolla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. Genç oyuncu, 2016 yaz ayında 9,75 milyon Avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olarak kariyerinde büyük bir adım atmıştı.
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