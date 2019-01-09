Galatasaray'dan arka arkaya 2 transfer

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."





Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."