Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan arka arkaya 2 transfer /09 Ocak 2019 15:24

Galatasaray'dan arka arkaya 2 transfer

Galatasaray, Marcao'nun ardından Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi

SHABER3.COM

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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