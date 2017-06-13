Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu devri sona erdi /13 Haziran 2017 18:10

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu devri sona erdi

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'na yeni mukavele önerilmeme kararı alındı.

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu devri sona erdi



Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'na gelecek sezon için yeni bir teklifte bulunulmayacak.

Kulüpte 15 sezon forma giyen tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki uzun macerası böylece sonlanmış oldu.

Sabri'ye jest hazırlığı
Galatasaray Kulübü, yeni sözleşme önerilmeme kararı alınan Sabri Sarıoğlu'na jest yapma hazırlığında.

Sarı-kırmızılı futbol takımında geçirdiği 15 sezon ve katkı sağladığı çok sayıda başarı nedeniyle Sabri için bir organizasyon düzenleneceği ve oyuncuya plaket takdim edileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı formayla 15 sezon
Sabri Sarıoğlu, altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda profesyonel olurken, 15 sezon A takımda kalmayı başardı.

İlk sezonunda Süper Lig maçı oynayamayan Sabri, bir sonraki sezondan itibaren Galatasaray formasıyla başarılı müsabakalar çıkarmaya başladı.

Galatasaray'da 15 kupa kazandı
Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde 15 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı takım ile 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Sabri, ayrıca Galatasaray ile 5 kez TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise 15 farklı teknik adamla çalıştı. Sabri'nin A takımda bulunduğu dönemde Mircea Lucescu, Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Cevat Güler, Michael Skibbe, Bülent Korkmaz, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
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