Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'da 22'nci şampiyonluk coşkusu /25 Mayıs 2019 21:33

Galatasaray'da 22'nci şampiyonluk coşkusu

Süper Lig'de 22'nci şampiyonluk kupasını müzesine götürmeye hak kazanan Galatasaray, kupayı Türk Telekom Stadyumu'nda aldı.

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2018-19 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Türkiye saati ile 19:05'te başlayan törenle kupasına kavuşuyor.

Sarı-Kırmızılı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan üstü açık otobüs 18:00'de Florya'dan Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe'ye hareket etti.

GALATASARAY OTOBÜSÜNE SEVGİ SELİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar güzergâh boyunca Galatasaray kafilesine alkış ve tezahüratlarla eşlik etti. 

Taraftarlar stadyumda üzerinde Teknik Direktör Fatih Terim’in fotoğrafının olduğu "Galatasaray pes etmez", "Galatasaray geri durmaz", "Galatasaray kabullenmez" yazılı pankart açtı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları da kutlamaya geldi. 

GENÇ TAKIMLAR DA ŞAMPİYON

Sarı-Kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. 

Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi. 

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi. 

GALATASARAY FORMALARI KAPIŞILDI

Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. 

Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu. 

TT Stadyumu'nda tribünleri dolduran taraftarlar büyük coşku yaşarken, 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

Platformun üstüne 5 yıldız koyulurken, 4 yıldızın içi tamamen dolduruldu; 5. yıldızın ise 3 parçası boş bırakıldı.

SAHNEYE ALYA ÇIKTI

Galatasaray, kupa töreninde önemli de bir sürprize imza attı. 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın kupasını gecenin sponsorlarından ‘İstegelsin’ isimli firma getirdi.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan Alya, sarı kırmızı bir kostümle Türk Telekom Stadyumu’nda sahneye çıktı. 

"Kupalara Layıksın Sen" tezahüratını seslendirdiğinde taraftarlar Alya'yı uzun süre alkışladı.
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