Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yıldız isimle anlaşmaya vardı /16 Temmuz 2019 22:38

Galatasaray yıldız isimle anlaşmaya vardı

Jean Michael Seri perşembe gününe kadar İstanbula uçmaya hazır. Cuma günü yapılan görüşmeden sonra Milan yıldız futbolcu için harekete geçmedi, Galatasaray ise görüşmeleri ilerletti ve transferi bitirme noktasına getirdi.

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Galatasaray'ın gündeminde olan Fulham'lı Jean Michael Seri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalya'da yayım yapan Tuttomercato'nun haberine göre, Milan, Jean Michael Seri ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Fulhamlı oyuncu, çarşamba veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da olacak.
Fildişi Milli Takımı'nda oynayan futbolcuyu Fulham geçen sezon başında Fransa'nın Nice takımından 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Geçen sezon Premier Lig'de 32 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol atma başarısı göstermişti.
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