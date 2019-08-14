Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi /14 Ağustos 2019 19:30

Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, o isimle kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

SHABER3.COM

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Roma'nın 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.


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