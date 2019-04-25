Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Türkiye Kupası'nda finalde: İlk yarı 60 dakika sürdü /25 Nisan 2019 23:51

Galatasaray Türkiye Kupası'nda finalde: İlk yarı 60 dakika sürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u 5-2'yle devirerek finale çıktı. Maça hakem Alper Ulusoy'un kararları damga vurdu.

SHABER3.COM

Maçta ilk yarı, hakem Alper Ulusoy ve VAR odasının bazı poziyonlarda karar verememesi ve süreci uzatması sebebiyle 60 dakika oynandı. Galatasaray'ın 2. golünde Feghouli'nin şutu öncesi Diagne'nin ofsaytta olup olmadığı VAR'dan tespit edildi. Ayrıca ikinci yarıda Mariano'nun ceza alanında yere düşürüldüğü pozisyonda hakem Ulusoy'un VAR'a gitmemesi tartışıldı.

Marcao sakatlandı

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı. Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.

Onyekuru'dan resital

Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, Galatasaray'ın 3. ve 4. gollerini kaydederek galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Mitroglou da takımının 5. golünü atarak uzun süre sonra ağları sarstı.

Belhanda'nın yerine Donk

Maç öncesi açıklanan kadroda ilk 11'de yer alan Belhanda, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı. Faslı oyuncu yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Donk maça başladı.

Linnes, 100. resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı. Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasıyla 100. kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Türkiye Kupası'nda finalde: İlk yarı 60... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:12