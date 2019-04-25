Galatasaray Türkiye Kupası'nda finalde: İlk yarı 60 dakika sürdü

Maçta ilk yarı, hakem Alper Ulusoy ve VAR odasının bazı poziyonlarda karar verememesi ve süreci uzatması sebebiyle 60 dakika oynandı. Galatasaray'ın 2. golünde Feghouli'nin şutu öncesi Diagne'nin ofsaytta olup olmadığı VAR'dan tespit edildi. Ayrıca ikinci yarıda Mariano'nun ceza alanında yere düşürüldüğü pozisyonda hakem Ulusoy'un VAR'a gitmemesi tartışıldı.





Marcao sakatlandı





Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı. Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.





Onyekuru'dan resital





Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, Galatasaray'ın 3. ve 4. gollerini kaydederek galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Mitroglou da takımının 5. golünü atarak uzun süre sonra ağları sarstı.





Belhanda'nın yerine Donk





Maç öncesi açıklanan kadroda ilk 11'de yer alan Belhanda, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı. Faslı oyuncu yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Donk maça başladı.





Linnes, 100. resmi maçına çıktı





Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı. Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasıyla 100. kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.





Maça büyük ilgi





Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.