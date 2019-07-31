Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım /31 Temmuz 2019 21:27

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'da taraftar heyecanla Falcao transferiyle ilgili gelişmeleri bekliyor. Futbolcunun Galatasaray ile 6 +1 milyon eurodan üç yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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Kolombiyalı yıldız Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.

Bu olaydan sonra dünyaca ünlü yıldız Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.Kolombiyalı golcünün yaptığı paylaşımda 'Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?' notu vardı.

Bilindiği gibi taraftar uzun süredir pazarlık hâlindeydi. Yönetim, Kolombiyalı golcünün istediği 7 milyon avroluk ücreti indirmek için uğraş veriyordu. Son olarak Başkan Mustafa Cengiz yönetimi, Falcao’ya 6+1 milyon avroluk öneri sundu. Golcü oyuncu da büyük oranda ikna oldu.

Galatasaray yönetiminin, Radamel Falcao’ya vereceği 6 milyon avroluk garanti ücretin büyük bölümünü sponsorlar karşılayacak. Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığında da her sezon geçerli olmak üzere artı 1 milyonluk avroluk bonus alacak. Ve sözleşmesi de üç yıllık olacak.

Yönetimin önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökmesi öngörülürken, taraftardan da beklenti büyük. Transferin gerçekleşmesi hâlinde taraftarların forma satın alarak kulübe destek olması isteniyor. Ki Galatasaraylılar da bu konuda yönetime söz veriyor.
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