Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray şampiyon olunca… Süper Kupada sürpriz eşleşme /20 Mayıs 2019 14:13

Galatasaray şampiyon olunca… Süper Kupada sürpriz eşleşme

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı.

SHABER3.COM

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray’la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kaptırdığı Galatasaray’ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray’ı yenerek TFF Süper Kupa’yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray’a rakip oldu.


Lige veda maçlarında dün konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor’la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26’ya çıkardı.  İç saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde topladığı 18 puanla ligde en başarısız iç saha performansına sahip takım oldu. Akhisarspor, Süper Lig’deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig’e ilk çıktığı ve maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynamak zorunda kaldığı 2012-2013’te 17 maçta 20 puan toplamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray şampiyon olunca… Süper Kupada sürpriz eşleşme Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:05